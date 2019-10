Pour sa première saison en Bundesliga, l’Union Berlin fait mieux que ce que ses supporters avaient espéré… en gardant sa philosophie.

Le 27 mai 2019 restera gravé à jamais dans les mémoires des supporters. Pour la première fois de son histoire, l’Union Berlin accède à la Bundesliga depuis sa fondation en 1966. Une joie, évidemment. Mais une joie contenue. D’un côté, la fierté et l’honneur de rejoindre l’élite. De l’autre, la crainte de basculer dans un monde dont personne ne veut dans le club. Parce que l’Union Berlin n’est pas une institution comme les autres. L’accession à l’élite est une réussite et un aboutissement. Mais certains supporters n’en voulaient pas. "Merde, on monte", indiquaient des pancartes dans les tribunes lorsque la montée fut actée la saison dernière. La raison ? Des fans craignaient de perdre leur club familial et leur philosophie.

"Cela devait bien arriver", expliquait Michael Parensen, le joueur le plus ancien du club, en début de saison. "Au départ, quand on était en D2, on se disait que c’était déjà bien. Puis, un moment, c’était devenu trop confortable. Nous avions besoin de plus."

