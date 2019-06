Le triangle Verratti-Jorginho-Barella a pris possession du jeu italien.

Et de trois ! Grâce ce succès sans bavure en Grèce (0-3), l’Italie poursuit son parcours sans faute avec un troisième succès consécutif et un average parfait (11 buts marqués, 0 encaissé). De quoi dominer de la tête et des épaules le groupe J au moment de recevoir la Bosnie-Herzégovine qui vient d’être surprise par la Finlande (2-0).

(...)