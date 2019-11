La France fête le retour de Kylian Mbappé en recevant la Moldavie à Paris.

Avec neuf buts inscrits en quatre matchs, l’équipe de France semble plutôt bien au niveau offensif. Sauf qu’à y regarder de plus près, ces chiffres ne sont pas forcément faramineux. En effet, les Ble us n’ont affronté aucun cador dernièrement. Au contraire. Face à l’Islande, c’est grâce à un but de ce bon vieil Olivier Giroud que les champions du monde ont évité de perdre deux points précieux quand on sait que la Turquie ne flanche pas.

(...)