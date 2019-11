Ce samedi soir, la Belgique ne doit pas craindre les (ex-) internationaux russes Aleksandr Kokorin (Zenit Saint-Pétersbourg, 48 sélections) et Pavel Mamaev (Krasnodar, maintenant Rostov, 15 sélections). Le 8 mai, les deux footballeurs ont été condamnés à 17 et 18 mois de prison fermé pour coups et blessures et hooliganisme. Le scandale a secoué le football russe.

(...)