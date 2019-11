L'ailier du Real Madrid s'éclate plus en sélection qu'avec son club, de son propre aveu. A-t-il encore sa place au Real ?

"Wales. Golf. Madrid. In that order." Et juste derrière les mots inscrits sur ce drapeau, le sourire carnassier de Gareth Bale. Autant dire que le numéro 11 du Real Madrid n'en a visiblement plus rien à foutre du qu'en dira-t-on, à une époque où la moindre virgule twitterienne est sur-analysée par la presse. "J'éprouve certainement plus de plaisir à jouer pour le pays de Galles", expliquait même le joueur avant d'affronter l'Azerbaïdjan à Bakou. "Je joue avec les joueurs les plus vieux depuis que nous étions en U17. C'est comme jouer avec des potes le dimanche dans un parc. C'est normal. Je parle ma propre langue et je me sens plus à l'aise."

(...)