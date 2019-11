Gareth Southgate est un sélectionneur à contre-courant de l'Angleterre moderne. À l'heure du Brexit et de la folie que ce dernier a provoqué sur l'île, l'entraîneur est calme et prône une stabilité dont son équipe nationale n'a que rarement bénéficié. Dans son sillage, les Three Lions peuvent légitimement espérer aller au bout lors du prochain Euro. Et si finalement, c'était l'Angleterre la vraie concurrente des Diables pour décrocher le Graal en juillet prochain ?