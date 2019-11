Mais qui peut bien être le meilleur buteur de ces éliminatoires pour l’Euro 2020 ? Cristiano Ronaldo ? Non, le Portugais n’a marqué "que" dix buts, dont un triplé contre la Lituanie ce jeudi. Robert Lewandowski, alors ? Encore perdu : le Polonais n’a inscrit que cinq pions. Raheem Sterling ? L’Anglais a distribué huit caramels, en plus d’un pain à Joe Gomez. Ça doit sans doute être Harry Kane ! Bingo. Avec onze buts, le capitaine des Three Lions figure en tête du classement des buteurs, à égalité avec… Eran Zahavi.

(...)