Absents de l’Euro 2016 et de la coupe du Monde 2018, les Pays-Bas étaient engluées dans une crise sans précédent. Orphelin des Van Persie, Robben, Sneijder et autre Van der Vaart, Ronald Koeman a dû se réinventer pour remettre cette formation hollandaise sur les bons rails.

Et comme on sait si bien les faire chez nos voisins : place à la jeunesse et à l’expérience. La charnière centrale Van Dijk-de Ligt est l’une de ce qui se fait de mieux. Juste devant, on retrouve le néo-barcelonais Frenkie de Jong ou encore le jeune Donny van de Beek.

Mais ceux qui ont fait le succès de ce renouveau hollandais, c’est le duo Depay-Wijnaldum.

(...)