Les Bleus y ont cru. Surtout lorsque Super Giroud a sorti sa cape de super-héros depuis le banc de touche (c’est Ben Yedder qui était titulaire à la surprise générale) pour venir planter une tête victorieuse dans le dernier quart d’heure (76e : 1-0). Trois jours après avoir sauvé les Bleus en Islande (0-1), le buteur mal-aimé à Chelsea pensait remettre le couvert contre la Turquie et qualifier son pays pour l’Euro. Mais c’était sans compter sur une autre tête, celle de Kaan, six minutes plus tard (82e : 1-1).

(...)