Avec sept changements par rapport à samedi, les Français reprennent la tête du groupe H.

Lloris, Griezmann, Mbappé et Pogba. Voilà les quatre seuls joueurs maintenus par Didier Deschamps entre le match de samedi perdu en Turquie (2-0) et celui disputé à Andorre ce mardi soir. Un choix de fraîcheur, un choix de sanction mais surtout un choix payant. Même si l’adversaire était bien plus modeste que la Turquie, c’est dans l’attitude affichée que les Bleus ont rassuré.

(...)