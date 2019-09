Après la Ligue des Nations, l'Allemagne et les Pays-Bas se retrouvent pour ce qui reste un grand classique européen.

"C'est le football dans sa forme la plus pure." La phrase est signée par le grand Franz Beckenbauer. Car un choc Allemagne – Pays-Bas, cela se déguste. Surtout quand on sait que les deux équipes doivent se racheter.

L'Allemagne, pour son Mondial 2018 raté, et pas effacé par une Ligue des Nations où elle s'est fait sortir d'un groupe où figuraient... les Oranje. Des Néerlandais qui n'ont plus goûté à un grand tournoi international (hors Nations League) depuis leur troisième place à la Coupe du monde 2014. Cela fait long. Mais les mois ont passé et les deux pays ont repris des couleurs. À quelques heures du coup d'envoi, petit récap' de l'état de forme des deux mastodontes européens, qui s'apprêtent à se donner la réplique à Hambourg.

Les résultats : avantage Allemagne

(...)