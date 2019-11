Portrait de la future grande star norvégienne du ballon rond.

Il marque comme il respire. Ou presque : 26 buts, dont cinq triplés, en 18 matchs. Un but toutes les 48 minutes ! C’est encore mieux que l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (23 buts en 18 matchs). Du haut de ses 19 ans, Erling Håland est tout simplement le meilleur buteur d’Europe actuellement.

Mieux qu'Henry et Drogba

Si Lewandowski fait parler de lui parce qu’il est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer un but lors de 11 journées consécutives en Bundesliga, le jeune Norvégien du RB Salzbourg fait lui aussi tomber les records cette saison. Un mois après avoir inscrit un triplé contre Genk pour ses débuts en Ligue des champions, Håland est devenu la semaine dernière le plus jeune joueur a marqué lors de ses quatre premières apparitions en C1. Avec ses 7 buts jusqu’à présent dans la compétition, il fait aussi mieux que d’attaquants comme Thierry Henry, Didier Dorgba ou Diego Costa en battant le record du joueur ayant marqué le plus de buts sur ses quatre premiers matches de poule.

Forcément, avec de telles statistiques sur la scène européenne, c’est toute la planète football qui scrute désormais le moindre de ses faits et gestes. Le Real Madrid, Liverpool, le Barça, la Juventus Turin ou encore Manchester United le suivraient de très près. Il pourrait toutefois ne pas brûler les étapes et privilégier un départ pour Leipzig, l’autre club de la filière Red Bull, qui cartonne actuellement en Ligue des Champions et en Bundesliga. Le néo-international norvégien semble en tout cas déjà devenu trop gros pour le championnat autrichien dont il est évidemment le meilleur buteur (15).