"J’ai vu les matchs contre La Gantoise, Zulte-Waregem et la deuxième mi-temps contre Courtrai. Celui de l’Antwerp, je jouais en même temps."

Même s’il habite maintenant à plus de 1 000 kilomètres de Charleroi dans la Principauté d’Andorre, Javier Martos ne rate quasiment rien de l’actualité de son club. Oui, de son club. Car quand il évoque le Sporting le nouveau joueur du FC Andorre utilise les "On", "L’équipe" ou même "Mes équipiers". On ne balaie pas neuf ans d’une vie d’un simple revers de la main.

(...)