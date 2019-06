Vendu 35 millions d’euros par Lille à Chelsea en 2012, Eden Hazard a grandi au fil des saisons jusqu’à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui : l’un des meilleurs du monde et l’un des plus cher de l’histoire du ballon rond. Du haut de ses 100 millions d’euros (+ bonus), il se classe sixième de ce classement, derrière Cristiano Ronaldo (117 millions), Ousmane Dembelé (125 millions), Kylian Mbappé (135 millions), Philippe Coutinho (145 millions) et bien évidemment Neymar (222 millions).

