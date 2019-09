Après cinq années à Waasland-Beveren, Floriano Vanzo (25 ans) découvre Virton.

Une mi-temps à Dessel (Croky Cup) et douze minutes contre Lokeren : Floriano Vanzo, qui se targue d’avoir inscrit deux buts face à Anderlecht en 2015-2016, n’a pas encore montré son vrai visage aux supporters. "Adnan Custovic m’avait, avec respect, expliqué qu’il ne comptait plus sur moi à Waasland", remarque l’Italo-Belge. "Quitter un club où tu as tout vécu, inscrit des buts importants contre Anderlecht, qui ont permis à Waasland de ne pas descendre en D1B, c’est un choix."

(...)