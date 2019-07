Depuis le départ de Luka Elsner pour Amiens, l’Union Saint-Gilloise était à la recherche d’un nouvel entraîneur. La direction avait annoncé qu’elle prendrait le temps de la réflexion ; elle a finalement opté pour Thomas Christiansen, un entraîneur âgé de 46 ans, ancien attaquant et possédant la double nationalité danoise-espagnole. "Nous avons pris notre temps afin de prendre la bonne décision et trouver un entraîneur qui partage notre vision sur du long terme. De tous les profils, Thomas s’est démarqué par son ambition, sa détermination et son expérience. Je suis ravi qu’un coach avec le CV de Thomas Christiansen nous rejoigne et qu’il partage notre envie de faire évoluer et grandir le club", avance Alex Muzio, président du Conseil d’administration de l’Union.

