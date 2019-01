Lors des précédentes confrontations entre les deux équipes cette saison, l’Union n’est jamais parvenue à battre Malines. Et pourtant, pour se qualifier sans devoir passer par une séance de tirs au but, les Saint-Gillois devront battre les Malinois. Ce qui représenterait au passage un petit exploit puisque les joueurs du Kavé n’ont plus connu la défaite depuis le… 14 septembre ! La question est donc simple : comment vaincre cette équipe de Malines ?

(...)