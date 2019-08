Faïz Selemani n’a pas manqué sa première de la saison. Déjà très affûté, le Comorien a éclaboussé de toute sa classe la rencontre entre l’Union et Roulers dimanche. Présent dans tous les bons coups, il a ouvert la marque d’un joli geste technique, il a offert le second but à Tabekou avant d’obtenir et de convertir astucieusement un penalty quelques instants plus tard. Un début de saison rêvé pour le déroutant attaquant de l’Union qui rêve toujours de D1A.

Faïz, vous ne pouviez pas rêver mieux pour débuter votre saison ?

"Nous avons mené le match de bout en bout. C’était une grosse performance de l’équipe et c’est clair que nous ne pouvions pas rêver mieux que cette victoire 3-0 à la maison, à laquelle nous avons ajouté la manière."

Et pour vous, deux buts et un assist…