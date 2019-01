Pour y avoir joué pendant 25 ans, dont seize au sein d’une équipe fanion dont il fut longtemps le capitaine emblématique, Danny Ost reste un monument à l’Union, dont il suit de nouveau avec beaucoup d’attention l’évolution. Et ce, alors qu’il n’y a jamais été T1, même si cela a failli se faire plusieurs fois.

"C’est comme ça en effet", répond-il d’emblée. "D’ailleurs, à l’aube de l’actuelle saison, j’ai encore discuté avec le directeur sportif Alex Hayes et l’entraîneur Luka Elsner afin de faire partir du nouveau staff. Les échanges avec ce dernier étaient passionnants. J’ai été surpris de constater à quel point il connaissait mon dossier et celui du club à fond. C’est un entraîneur d’avenir, j’en suis certain. Mais nous nous sommes rendus compte que, malgré de nombreuses affinités, on ne se voyait pas former un tandem avec lui comme T1 et moi comme T2. Pas de regrets toutefois ; d’ailleurs, je suis régulièrement en contact avec lui comme avec Alex Hayes. Et ils viennent de temps en temps me rendre visite à la brasserie que j’exploite à Beersel."

(...)