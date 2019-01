Les deux buts de Tau annulés pour hors-jeu au match aller font toujours débat.

À l’issue du match aller disputé à Malines, on a beaucoup parlé d’arbitrage dans le camp saint-gillois. Si personne ne remettait en question l’exclusion de Thibaut Peyre au retour des vestiaires, difficile de ne pas s’enflammer après les deux buts de Tau annulés pour des positions de hors-jeu plus que discutables. "Je suis plutôt bien placé et pour moi, il n’y avait pas hors-jeu sur les deux buts de Tau. Une fois de plus, ce sont des décisions à notre désavantage qui influencent le déroulement de la rencontre", pestait Mathias Fixelles à la sortie du terrain mercredi dernier.

(...)