Union Saint-GilloiseInterview De Belgrade à Saint-Gilles, itinéraire de Luka Elsner, un coach doué Jean-François Delisse

Avant de défier le KaVé, Luka Elsner, le coach slovène de l’Union, revient sur son parcours atypique et sur les ambitions de la RUSG.



Inconnu au bataillon lorsqu’il a signé pour 4 ans à l’Union cet été, le Slovène Luka Elsner a rapidement fait l’unanimité autour de sa personne. Rencontre avec un coach au parcours étonnant et aux ambitions légitimes.



Luka Elsner, le grand public vous connaît relativement peu. Pouvez-vous nous raconter votre parcours avant d’arriver à la RUSG ?



"J’avais un an à peine lorsque mon père Marco a quitté l’Étoile Rouge de Belgrade pour rejoindre Nice. À l’époque, un joueur originaire de l’ex-Yougoslavie devait attendre ses 27 ans avant de pouvoir partir à l’étranger. J’ai effectué ma formation de joueur à Nice, en combinaison avec des études à la faculté des Sciences du Sport. (...)