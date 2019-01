Union Saint-Gilloise Comment l’Union Saint-Gilloise a révolutionné sa communication Ludovic Jimenez

En interne, le club mise sur une communication ludique et efficace, ce qui a eu un impact non négligeable sur ses revenus.



Revenu sur le devant de la scène avec une demi-finale de Coupe de Belgique, l’Union saint-gilloise cherche à réintégrer l’élite du football belge.



Surfant sur ce renouveau sportif, l’USG en a profité pour mener une grande restructuration en interne, et au-delà de la rénovation des infrastructures, le club a entamé un gros travail au niveau de sa communication.



L’objectif est clair : moderniser l’image pour rajeunir son public, et cela passe par une communication proactive sur les réseaux sociaux. Pour atteindre cet objectif, l’USG s’offre depuis presque deux ans et demi les services de la société de communication Sportimize.