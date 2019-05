Charles Morren, c’est l’un des chouchous du public saint-gillois. Présent à l’Union depuis de nombreuses années, il est resté fidèle aux Jaune et Bleu. Mais cette saison, le milieu de terrain doit se contenter de rares apparitions. Ce samedi, il était titulaire. Une situation qui n’était plus arrivée depuis le… 16 février et un match contre Roulers. "Cela fait du plaisir d’une fois refouler la pelouse", confiait-il après le match contre Mouscron. (...)