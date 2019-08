Auteur de son but pour le compte de l’Union face à Virton, Casper Nielsen s’est déjà imposé comme l’un des moteurs de la formation saint-gilloise. Un joueur qui s’est adapté aussi rapidement à l’équipe qu’à sa nouvelle vie en Belgique, alors qu’il s’agit de sa toute première expérience à l’étranger.

Casper, on a vu toute votre joie après votre but à Virton. Pouvez-vous nous la décrire ?

"C’était un grand moment de fêter ce but avec les supporters. Il représentait beaucoup de choses pour moi. Mais le plus important, c’était la performance de l’équipe et les trois points."

(...)