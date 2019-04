En mission de scouting à l’Olympic de Charleroi ce dimanche, Théo Buelinckx a quitté la Neuville à la 85e minute de jeu. "Je me suis dépêché pour voir la dernière demi-heure du match entre Lommel et Roulers. Quand je suis arrivé, Rocha inscrivait le but contre son camp. Je suis attristé", affirmait l’habitant de Hal, en faisant référence à la descente de son Tubize à l’échelon inférieur.

(...)