Les Sang et Or recollent à leurs concurrents dans la course au maintien.

Pour son match de reprise, Tubize se déplaçait chez un concurrent direct dans la course au maintien. Avec une première question: comment les joueurs ont-ils digéré ce début d’année mouvementé, marqué par des retards de paiement qui durent depuis deux mois?

On s’attendait donc à trouver des Sang et Or plus concernés par les problèmes extra-sportifs que par la rencontre elle-même mais ce fut finalement tout le contraire avec 45 premières d’excellentes factures.

(...)