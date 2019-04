Après la défaite à OHL, Josselin Croisé, le directeur général de l’AFC Tubize, ne se faisait plus trop d’illusions. Et le verdict est tombé : son club évoluera en D1 Amateurs la saison prochaine. "Sur la saison entière, c’est une déception. À un moment, on a même commencé à regarder vers les playoffs 2. Au final, ça a été compliqué comme la saison passée déjà", estime-t-il.

(...)