Après avoir occupé durant deux saisons la position de lanterne rouge de la D1B, l’AFC Tubize est officiellement reléguée dans le football amateur. Et les derniers remous de ce mardi dans le dossier du Footgate n’y changent rien. Pour Grégoire Neels, l’homme qui a porté plus de 400 fois la vareuse Sang et Or, c’est la conséquence d’une mauvaise politique de la part des dirigeants.

Grégoire Neels, vous qui êtes l’enfant du club, qu’est-ce que ça vous fait de voir descendre Tubize ?

"C’est triste pour eux. Quand on voit les infrastructures et surtout le travail qui a été réalisé durant des années. C’est très dommageable de les voir descendre en amateurs."

Mais cela ne vous surprend pas…

"Cela fait déjà deux ans qu’ils doivent descendre en D1 amateurs. L’avertissement de la saison dernière a été important. Je crois que la politique du club depuis quelques années est délicate. Depuis l’arrivée des Coréens, ils font le grand nettoyage dans le vestiaire chaque année. J’avais dit que ça pouvait marcher un an, deux ou même peut-être trois. Mais sur du long terme, ce n’est pas viable."