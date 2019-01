Division 1B "Il y aura des surprises" dans le onze de Tubize, à Roulers Pierric Brison

Christian Bracconi modifiera son système face à Roulers, concurrent direct, pour combler le départ de Thomas Henry.



L’AFC Tubize reste sur un bilan de quatre points sur six, grâce à deux clean sheets. Si l’on ajoute le versement des salaires des joueurs et la place de lanterne rouge laissée à OHL, on peut dire que les voyants verdissent.



(...)