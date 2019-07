La Proximus League 2019/2020 s’annonce passionnante, avec pas moins de quatre candidats à la montée annoncés. À quelques jours du début de la compétition (coup d'envoi ce vendredi 2 août avec un déjà explosif Beerschot - Lokeren), Christian Bracconi (ex-Tubize) la préface…

"Il y a plusieurs clubs qui se sentent à l’étroit dans cette Proximus League", estime Christian Bracconi, qui a entraîné l’AFC Tubize durant dix-huit mois.

Les huit formations qui composent la D1B nourrissent énormément d’ambitions et la course au titre s’annonce ouverte. Avec tout de même un grand favori, selon le technicien corse : "Pour moi, c’est le Beerschot. Louper la montée deux années d’affilée, ce n’est pas usant. Les Anversois seront plutôt revanchards, car ils ont raté la Jupiler Pro League deux fois cette saison : sportivement et administrativement. Ils sont armés pour jouer le titre. Qu’ils soient déçus de rester en D1B, c’est un fait. Ils seront cependant favoris cette année : c’est une équipe qui est rodée, avec de l’expérience et de la qualité dans l’effectif, l’encadrement est très bon, avec un public aussi très présent. C’est une équipe qui n’a rien à faire en Proximus League !"

(...)