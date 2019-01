On ne parlera pas de vague blauw en zwart mais carrément d’un ouragan brugeois. C’est l’histoire qui a été écrite ce mercredi soir à Puurs. Hans Vanaken s’est emparé du Soulier d’or. Et a été accompagné sur le tableau d’honneur par Ivan Leko (coach de l’année), Wesley (espoir de l’année) et Siebe Schrijvers (but de l’année).