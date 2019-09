Yves Taildeman et Pierric Brison

Le Topper a accouché d'une courte victoire des Brugeois. Courte dans les chiffres mais pas dans la manière.

Les Mauves ont mené au score pendant... à peine quelques secondes. Il y avait une classe d'écart entre Anderlecht et Bruges ce dimanche. Sans un Hendrik Van Crombrugge impérial devant son but, la défaite aurait été bien plus lourde pour le RSCA.

Voici les notes Brugeois et des Anderlechtois.

(...)