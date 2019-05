L’Union et Mouscron auront tous les deux eu droit à leurs 45 minutes dans ce match.

Dépassés durant 45 minutes, les Mouscronnois auront montré du caractère face à l’Union qui surclassait son adversaire au début des débats. Dès le début de la rencontre, les Unionistes se montraient dangereux suite à plusieurs erreurs d’inattentions des Mouscronnois. Après cinq minutes à peine, Tabekou offrait un magnifique centre vers Tau qui ne parvenait pas à conclure juste devant la ligne de but. Le danger se faisait de plus en plus présent et, suite à une frappe d’Amzaoui, Butez relâchait dans les pieds de Tau qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond du but pour ouvrir la marque.

Les Hurlus ne parvenaient toujours pas à se reprendre malgré le but encaissé et voyaient même leur cadre leur sauver la mise suite à une remise de la tête de Perdichizzi. Le réveil de l’Excel sonnait enfin à la 20e avec une belle tentative d’Antonov contrée par Mehlem. Suite à un beau travail d’Antonov toujours, Leye recevait le cuir en retrait mais sa reprise était contrée sur la ligne.

(...)