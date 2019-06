T-shirt bleu, costume bleu et chaussures bleu et blanc. Felice Mazzù semble déjà dans son élément au Racing Genk, malgré son manque de connaissance de la langue néerlandaise. Après six années à Charleroi où il a connu trois fois les PO1, deux fois les PO2 et les tours préliminaires de l’Europa League, le coach de 53 ans va désormais découvrir la pression du champion en titre et la Ligue des champions. Un défi immense qu’il est impatient de relever.

Felice, félicitations. La semaine a été riche en émotions pour vous.

"Oui, ce n’était pas simple. Entre les trajets, les négociations, c’était un peu fatigant. Mais l’issue est extraordinaire pour moi."

Cela vous fait quoi d’être entraîneur de Genk ?

(...)