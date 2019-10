Le Club Bruges a, cette fois, joué à l’économie pour terrasser l’Excel.

Le Club Bruges poursuit sa marche en avant sans faille, Vanaken a enfin ouvert son compte-buts contre Mouscron et l’ Excel a perdu son brevet d’invincibilité à domicile dans la phase classique qu’il détenait depuis plus d’un an.

Avant d’aller défier le Real Madrid, le Club Bruges s’était imposé, avec un certain panache et une belle autorité, à Malines.

(...)