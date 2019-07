Saido Berahino, dans la sélection des Three Lions il y a quatre ans, peine à relancer sa carrière.

Il y a des trajectoires de vie que personne ne comprend. Celle de Saido Berahino en est le parfait exemple... En 2014-2015, Saido cartonnait en Angleterre où il imposait le respect à West Bromwich Albion. En championnat ou dans les autres compétitions nationales, le jeune prodige claquait vingt pions (quatorze en Premier League, six en coupes nationales) et cinq passes décisives (une en PL, quatre en coupes). Son ex-sélectionneur, Roy Hodgson, l’intégrait pour la première (et dernière) fois dans sa liste des 23 anglais. Le nom du jeune Berahino finissait par se retrouver dans les petits papiers de Tottenham, qui succombait aux statistiques dignes dedu petit prodige. Les Spurs mettaient 30 millions sur la table de WBA lors de l'été 2015 pour s'offrir ses services. Un montant jugé trop "faible" à l'époque pour le laisser partir. (...)