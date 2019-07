Nouvelle saison, nouveaux coaches, nouveaux joueurs, nouvelles ambitions. L’été a été mouvementé en Pro League et la saison, qui s'ouvre ce vendredi, s’annonce intense et indécise. Notre consultant Alex Teklak la préface...



La saison 2019/2020 débute ce vendredi, mais les grands clubs belges n’ont pas chômé. La période de mercato a été agitée et de nombreuses nouvelles têtes vont venir garnir les pelouses de la Pro League.

"Depuis deux ans, cette course à l’armement est un peu devenue la norme", analyse Alex Teklak. "Avant, les clubs négligeaient un peu la phase classique de la compétition et les ajustements dans le noyau se faisaient en hiver. Mais depuis que certains gros clubs, comme Genk, Gand ou le Standard, ont connu de grosses difficultés pour rallier les playoffs 1, on constate que le marché se fait de plus en plus tôt et avec de la qualité pour rapidement prendre des points."



(...)