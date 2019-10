Il est l’un des rares joueurs à avoir réussi à se faire détester à Anderlecht comme au Standard. Conspué par le Lotto Park pour son retour à Saint-Guidon sous le maillot de l’Antwerp mi-septembre, Steven Defour (31 ans) sait qu’il connaîtra le même traitement ce dimanche.

Au moment où il touchera le ballon, de nombreux sifflets retentiront dans le parcage liégeois, qui ne lui ont toujours pas pardonné son transfert chez les Mauves en 2014.

Le médian ne sera donc pas surpris. De toute façon, pour lui, le sujet est devenu plus secondaire depuis le décès de son papa, Jacques, il y a un an. Son héros, dont le visage est désormais tatoué dans son dos. "Il veille sur moi et quand je ne joue pas, je sais qu’il est fâché."

Cela veut dire que vous jouerez dimanche malgré votre petite blessure ?

