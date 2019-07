Vincent Bodart, le père d’Arnaud, a vécu la première de son fils en phase classique avec fierté.

Vendredi 26 juillet, après l’ultime entraînement avant le début de la saison, Arnaud Bodart reçoit la confirmation : il défendra bien les filets rouches au Cercle de Bruges. Heureux, mais pas euphorique, le Liégeois de 21 ans contacte ses proches pour annoncer la bonne nouvelle.

"On ne le sentait pas stressé", relate Vincent, son papa. "Je l’ai senti déjà dans sa bulle, concentré sur son sujet. Il était on ne peut plus normal, comme s’il allait jouer un match ordinaire et non une rencontre de D1. Cette titularisation, on s’y attendait un peu mais Michel Preud’homme est le seul maître. C’est une fameuse satisfaction pour nous, ses proches, et pour lui mais Arnaud va continuer à travailler comme il l’a toujours fait."

À distance, Vincent Bodart a donc suivi avec intention ce qui était la troisième sortie officielle de son fils sous le maillot rouche après les deux matchs de PO2 en 2017.

