Standard Une première rassurante pour Milinkovic-Savic Louis-Paul Eggen

Le gardien a soufflé le chaud et le froid pour sa première, mais s'en tire globalement bien.



Une rencontre officielle, Vanja Milinkovic-Savic attendait cela depuis près de cinq mois. C'était en avril avec Ascoli contre Venise en Serie B. Ce jour-là, le portier serbe avait gardé le zéro et son équipe s'était imposée par la plus petite des marges. Ce jeudi, pour sa première sortie officielle comme joueur du Standard, le joueur qui culmine à 2m02 a réitéré cette performance. Non sans quelques frayeurs.



(...)