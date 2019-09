Le duel de la province de Liège est avant tout celui des (quasi) extrêmes.

Sans avoir arraché un point contre Zulte Waregem la semaine dernière, Eupen occuperait la dernière place de la Pro League, et non la quinzième, en marge de son plus court déplacement de la saison.

C’est en revanche une nouvelle fois dans la peau du leader que le Standard accueillera les Pandas, faisant de ce match un duel des plus déséquilibrés. Celui de la meilleure attaque (17) contre la deuxième pire défense (16). Celui d’une équipe intraitable à domicile contre une autre incapable de s’imposer hors de ses bases. Bref celui entre un club qui surfe sur le haut de la vague quand l’autre lutte déjà pour ne pas se faire engloutir.

(...)