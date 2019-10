Décidément, pour Michel Preud’homme, il était écrit qu’il ne bénéficierait jamais de ses trois artilleurs en même temps. Pour la réception des champions de Genk, le T1 des Rouches saluait le retour aux affaires d’Obbi Oulare mais ce dernier était contraint et forcé par le forfait de Renaud Emond.

"Renaud a commencé à ressentir des douleurs deux jours avant le match" , raconte Michel Preud’homme. "On a attendu le plus longtemps possible mais il devenait évident qu’il ne pouvait être aligné. Cela a précipité la réintégration d’Obbi Oulare, qui devait d’abord passer par la case U21. Mais vu les circonstances et sachant que Felipe Avenatti n’est pas encore à son meilleur niveau, c’était nécessaire de le reprendre. J’espère pour Renaud que cela ne sera pas trop long, même si on a déjà vu l’importance d’Obbi en moins de 20 minutes."

(...)