Même s’il a peu joué cette saison, Senna Miangue reste motivé et à l’écoute.

Deux titularisations en phase classique (à Eupen et contre Waasland-Beveren) et trente minutes de jeu sur la pelouse de Bruges. Voilà à quoi se résumait la saison de Senna Miangue avant la rencontre à l’Antwerp, vendredi soir. Mais la blessure de Laifis (commotion) en début de rencontre au Bosuil a changé la donne et a offert une nouvelle chance à Senna Miangue de se montrer durant 70 minutes.(...)