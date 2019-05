Après celui d’Obbi Oulare, le Standard a enregistré, lundi, son deuxième transfert entrant en vue de la saison prochaine en la personne de Selim Amallah. Le Mouscronnois de 22 ans a paraphé un contrat de quatre ans pour un montant avoisinant le million et demi d’euros. C’est Mogi Bayat, qui gère les intérêts du joueur de Mouscron, qui a ficelé l’opération, à la plus grande joie d’Amallah, qui ne souhaitait qu’une chose : rallier Sclessin, et ce malgré l’intérêt de formations de Ligue 1 l’hiver dernier. (...)