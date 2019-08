Deux matchs. Il a suffi de deux matchs pour qu’apparaisse au grand jour ce que la préparation du Standard avait déjà laissé entrevoir : Selim Amallah est amené à devenir le leader technique des Rouches cette saison.

Très impliqué dans le jeu offensif des Liégeois, au sein duquel il occupe une position centrale, l’ancien Mouscronnois s’est adapté à vitesse grand V cet été et semble capable de prouver que la marche qui sépare le Canonnier de Sclessin n’est pas trop grande pour lui.

"Ce soir, on a tout pour être heureux. On prend beaucoup de plaisir et les supporters sont géniaux", ne cachait pas le médian de 22 ans après la victoire face à Zulte Waregem (4-0) durant laquelle il découvrait l’ambiance de son nouveau stade. "Le coach nous avait demandé d’y aller fort et de montrer que nous étions là cette saison, et je pense que nous l’avons bien fait. Nous allons faire le maximum pour continuer comme cela."

Car pour l’instant, la mayonnaise prend en zone offensive. Et le lien de cause à effet avec la présence d’Amallah (qui semble déjà développer une belle complicité avec Carcela) est évident. "Selim a de (...)