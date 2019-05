agent d’Obbi Oulare, Peter Verplanck, revient sur les mois de galère de l’attaquant du Standard.

Le 13 décembre 2018, cinq jours après avoir inscrit son premier but pour sa toute première titularisation à Saint-Trond suite à sa longue rééducation, Obbi Oulare débute son premier match d’Europa League avec le Standard à Akhisarspor. Mais le conte de fées vire au cauchemar après seulement six minutes lorsque le robuste attaquant liégeois s’écroule suite à un choc violent avec le portier local.

Le diagnostic tombera rapidement : fracture du tibia et entre quatre et cinq mois d’absence. Le coup est rude et difficile à accepter pour l’homme qui, durant de longs mois, a affiché une force mentale hors du commun pour revenir de son opération à la hanche.

(...)