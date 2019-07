Un but toutes les 63 minutes. C’est le ratio de Renaud Emond durant la préparation estivale liégeoise. Une préparation que le Gaumais vient de terminer, pour la quatrième année de rang, avec le statut de meilleur buteur. Ce qui lui permettra plus que probablement de commencer la saison comme titulaire, samedi, sur la pelouse du Cercle de Bruges. Avec cinq cordes à son arc. Les voici.

1. Physiquement, il a épaté. Il y a un peu plus d’un mois, le Standard reprenait le chemin des entraînements après les vacances. Dès le premier jour, le programme est corsé : deux heures trente d’entraînement en matinée puis un test d’endurance l’après-midi. Le ton est donné et les Rouches tirent déjà la langue. Mais un la tire un peu moins que les autres : Renaud Emond. Ayant travaillé très dur durant les vacances pour effectuer la préparation la plus optimale possible, le Gaumais, meilleur buteur du club la saison dernière (16 buts), avale les kilomètres et les minutes sans broncher, au point d’atteindre le 18e palier lors du test VMA. Le ton était donné et physiquement, l’ancien de Waasland-Beveren n’a jamais fléchi durant la préparation, digérant toutes les charges physiques imposées par Renaat Philippaerts.

