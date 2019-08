Auteur d’un doublé samedi contre Zulte Waregem pour son 100e match sous le maillot rouche en championnat, Renaud Emond a parfaitement bien entamé sa cinquième saison en bord de Meuse.

Renaud, pour votre 100e en Pro League au Standard, vous passez tout près du triplé.

"Oui, ce n’était pas loin, dommage, mais l’essentiel était de l’emporter. On a proposé du bon jeu et on n’a pas pris de but. C’est très positif."

(...)