Quelle est la dernière fois où le Standard a encaissé plus d’un but ? Réponse : le 2 décembre dernier, au Club Bruges (0-3). Depuis lors, les filets d’Ochoa n’ont tremblé que cinq fois, sans que les Rouches ne soient battus. Et depuis le début de la saison ? Les Liégeois ont encaissé 24 buts, ce qui correspond à une moyenne légèrement supérieure à un but par match (1,04 par rencontre).

