Ce samedi, à Ostende, les Standardmen entameront une série infernale de sept rencontres en l’espace de vingt-deux jours, soit un rythme d’un match tous les trois jours.

"Si le coach et le club ont décidé d’avoir un noyau large, c’est pour faire face à ce calendrier chargé", lance Paul-José Mpoku. "On doit donc tous être prêts car tout le monde sera important. C’est pourquoi je suis heureux de voir revenir Zinho, Obbi et Felipe. Le coach va maintenant devoir faire des choix pour qu’on soit toujours au top."

